Харківський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про перехід 18-річного півзахисника Леонардо Казаєса.

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Контракт укладений на 3 роки. Зазначається, що Казаєс у Металісті 1925 виступатиме під 7-м номером та гратиме за молодіжну команду харків'ян.

України Леонардо перебрався із бразильської Байї, вихованцем якої є. Там Казаєс також грав за юнацьку та молодіжну команди (25 матчів та 2 голи).

Металіст 1925 у меншості переміг Колос – ковалівці обірвали 10-матчеву безпрограшну серію та втратили лідерство в УПЛ