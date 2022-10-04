Металіст 1925 оголосив про трансфер юного бразильця
11:56 - Читать на русском
Атакувальний хавбек Леонардо Казаєс став гравцем Металіста 1925.
Харківський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про перехід 18-річного півзахисника Леонардо Казаєса.
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Контракт укладений на 3 роки. Зазначається, що Казаєс у Металісті 1925 виступатиме під 7-м номером та гратиме за молодіжну команду харків'ян.
України Леонардо перебрався із бразильської Байї, вихованцем якої є. Там Казаєс також грав за юнацьку та молодіжну команди (25 матчів та 2 голи).
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