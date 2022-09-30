Колос підходив до поєдинку з Металістом 1925 у статусі несподіваного лідера чемпіонату. Харків'яни ж на старті сезону чергують успішні матчі з провальними, а у попередньому турі вони взагалі зазнали розгрому від СК Дніпра-1. В таких умовах букмекери вважали ковалівців фаворитами протистояння.

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Втім, перший тайм завершився тотальним фіаско підопічних Ярослава Вишняка. Вже на 9-й хвилині вони отримали пенальті у свої ворота – це Оріховський сфолив проти Мартинюка. Сам постраждалий точним ударом з "позначки" вивів Металіст 1925 уперед. 0:1! Ще за дві хвилини Ременюк міг подвоїти перевагу "жовто-синіх", увірвавшись на лінію штрафного й потужно пробивши. Волинець парирував.

Колос спробував перехопити ініціативу в середині тайму. Це принесло успіх – в одній з атак Мякушко виводив Болбата віч-на-віч з голкіпером, а Капінус наважився на фол останньої надії. Арбітр Юрій Іванов без вагань показав хавбеку Металіста 1925 червону картку. Оріховський же міг додатково покарати харків'ян класним пострілом зі стандарту під поперечку, однак Мозіль виконав красивий сейв.

Втім, залишившись у більшості, ковалівці нічого цікавого не створили. Підопічні ж Валерія Кривенцова ще й примудрилися другий гол забити: Борячук при подачі з кутового спробував виконати скидку, м'яч зрикошетив від голови Мілька й полетів на дальню стійку, а Русин вколотив сферу у ворота з метру – 2:0! Цей момент, по суті, став останнім у першому таймі.

У роздягальні Ярослав Вишняк наважився на радикальний крок. Тренер ковалівців провів потрійну заміну – замість Золотова, Ісаєнка й Чорноморця вийшли Зозуля, Попов і Ємець. Це допомогло. Колос захопив контроль над грою й почав створювати хороші моменти, однак реалізація критично шкутильгала.

Удар Безбородька з краю штрафного й лонгшот Оріховського точними не були, а от постріл Безбородька на 58-й хвилині метрів з 14-ти виглядав небезпечно (харків'ян виручив рикошет від Шершня). На 64-й Мозіль витягнув класний постріл Мякушка під поперечину. На 72-й Мякушко знову міг забивати, бахнувши метрів з 16-ти з відскоку – втім, м'яч пройшов поруч з правою стійкою! Ще один його удар з гострого кута встигли накрити.

В завершальній частині зустрічі Колос втомився, переставши створювати гострі епізоди. Металіст 1925 доволі впевнено довів матч до несподіваної перемоги, набравши 8 очок і піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці. Ковалівці зазнав першої за 10 поєдинків УПЛ поразки, залишившись з 10 заліковими балами й втративши лідерство у чемпіонаті через гіршу різницю голів. Шахтар вискочив на вершину.

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