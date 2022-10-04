Після Євро-2012, яке Україна приймала разом із Польщею, наша країна може отримати право на проведення ще одного великого турніру.

Україна налаштована прийняти матчі чемпіонату світу-2030, приєднавшись до спільної заявки Іспанії та Португалії. Президент Володимир Зеленський, а також уряди вказаних двох країн вже схвалили це рішення, стверджує The Times.

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На території України, яка продовжує страждати від злочинних дій росіян, можуть пройти матчі однієї з груп Мундіалю. Офіційно про це можуть оголосити під час прес-конференції, яка відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в середу, 5 жовтня.

Безумовно, дуже актуальними є гарантії безпеки, але футбольна спільнота сподівається, що до 2030 року вторгнення Росії завершиться, після чого стартує відновлення України, яка може вперше в своїй історії прийняти найбільший футбольний турнір світу.

The Times стверджує, що приєднання України до Іспанії з Португалією значно підвищить шанси заявки на перемогу. Конкурентами в боротьбі за проведення ЧС-2030 є спільна заявка Єгипту, Греції та Саудівської Аравії. УЄФА вважає, що Мундіаль-2030 повинен пройти в Європі, адже ЧС-2022 відбудеться в Катарі, а у 2026-му турнір приймуть США, Мексика і Канада.

Нагадаємо, наша національна збірна лише раз пробилася на чемпіонат світу. У 2006 році "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу під керівництвом Олега Блохіна.

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