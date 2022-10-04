Харьковский клуб на своем официальном сайте сообщил о переходе 18-летнего полузащитника Леонардо Казаеса.

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Контракт заключен на три года. Отмечается, что Казаес в Металлисте 1925 будет выступать под 7-м номером и играть за молодежную команду харьковчан.

В Украину Леонардо перебрался из бразильской Байи, воспитанником которой является. Там Казаес также играл за юношескую и молодежную команды (25 матчей и 2 гола).

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