Металлист 1925 объявил о трансфере юного бразильца
11:56 - Читати українською
Атакующий хавбек Леонардо Казаес стал игроком Металлиста 1925.
Харьковский клуб на своем официальном сайте сообщил о переходе 18-летнего полузащитника Леонардо Казаеса.
Украина может принять чемпионат мира – присоединение к заявке двух стран на финальной стадии
Контракт заключен на три года. Отмечается, что Казаес в Металлисте 1925 будет выступать под 7-м номером и играть за молодежную команду харьковчан.
В Украину Леонардо перебрался из бразильской Байи, воспитанником которой является. Там Казаес также играл за юношескую и молодежную команды (25 матчей и 2 гола).
Металлист 1925 в меньшинстве победил Колос – ковалевцы оборвали беспроигрышную серию и потеряли лидерство в УПЛ
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter