Харків'яни на своєму офіційному сайті повідомили, що Бека Вачіберадзе став уже десятим новачком клубу цього літа.

Шахтар відмовився від трансферу Назарини через забаганку президента Зорі

Контракт уклали за схемою 1+1. Останнім його клубом був Чорноморець, проте Металіст 1925 не повідомляє умов переходу опорного хавбека.

До слова, Вачіберадзе пограв за молодіжні команди Чорноморця та Шахтаря, після чого спробував свої сили в Бетісі (молодіжна команда). Також встиг пограти за латвійський РФС та бельгійський Ломмел.

Рух здобув першу перемогу в сезоні, перегравши Зорю завдяки хет-трику Таллеса