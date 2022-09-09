Металіст 1925 оголосив про трансфер 10-го новачка – він має досвід виступів в Іспанії
21:58 - Читать на русском
Півзахисник Бека Вачіберадзе офіційно став гравцем харківського Металіста 1925.
Харків'яни на своєму офіційному сайті повідомили, що Бека Вачіберадзе став уже десятим новачком клубу цього літа.
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Контракт уклали за схемою 1+1. Останнім його клубом був Чорноморець, проте Металіст 1925 не повідомляє умов переходу опорного хавбека.
До слова, Вачіберадзе пограв за молодіжні команди Чорноморця та Шахтаря, після чого спробував свої сили в Бетісі (молодіжна команда). Також встиг пограти за латвійський РФС та бельгійський Ломмел.
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