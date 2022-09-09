Харьковчане на своем официальном сайте сообщили, что Бека Вачиберадзе стал уже десятым новичком клуба этим летом.

Шахтер отказался от трансфера Назарины из-за прихоти президента Зари

Контракт был заключен по схеме 1+1. Последним его клубом был Черноморец, однако Металлист 1925 не сообщает условий перехода опорного хавбека.

К слову, Вачиберадзе поиграл за молодежные команды Черноморца и Шахтера, после чего попробовал свои силы в Бетисе (молодежная команда). Также успел поиграть за латвийский РФС и бельгийский Ломмел.

Рух одержал первую победу в сезоне, переиграв Зарю благодаря хет-трику Таллеса