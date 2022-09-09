Металлист 1925 объявил о трансфере 10-го новичка – он имеет опыт выступлений в Испании
21:58 - Читати українською
Полузащитник Бека Вачиберадзе официально стал игроком харьковского Металлиста 1925.
Харьковчане на своем официальном сайте сообщили, что Бека Вачиберадзе стал уже десятым новичком клуба этим летом.
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Контракт был заключен по схеме 1+1. Последним его клубом был Черноморец, однако Металлист 1925 не сообщает условий перехода опорного хавбека.
К слову, Вачиберадзе поиграл за молодежные команды Черноморца и Шахтера, после чего попробовал свои силы в Бетисе (молодежная команда). Также успел поиграть за латвийский РФС и бельгийский Ломмел.
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