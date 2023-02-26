Український півзахисник Абдулла Абдуллаєв продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

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21-річний вінгер уклав з харків'янами контракт на два з половиною роки. У новій команді Абдулла гратиме під номером 15.

Нагадаємо, Адбуллаєв – вихованець Шахтаря. Виступав за юнацьку та молодіжну команди "гірників", визнавався найкращим бомбардир Юнацького чемпіонату України сезону 2019/20. Взимку 2022-го став гравцем Зорі, але в офіційних матчах так і не дебютував. Влітку Абдулла покинув луганців і з того часу залишався без команди. Провів 2 матчі за збірну України U-18.

До слова, Металіст 1925 першу частину сезону УПЛ завершив на 8-й сходинці, набравши 18 очок.

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