Півзахисник Муріло Соуза продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "синьо-золотих левів".

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Про терміни угоди і умови не повідомляється, однак Transfermarkt вказує, що 26-річний футболіст прийшов вільним агентом і підписав контракт до кінця сезону. За нову команду хавбек виступатиме під номером 7.

До слова, Соуза – вихованець Крузейро. Встиг пограти за молодіжку Інтернасьйонала та другу команду лісабонського Спортінга, бразильські Рівер-ПІ, Лагарта та АБЦ, Хеттен з Саудівської Аравії. Крайнім клубом Соузи був Аль-Будайя, який йде у чемпіонату Бахрейну останнім.

Нагадаємо, перед стартом другої частини сезону УПЛ команда Олега Дулуба посідає у турнірній таблиці останню сходинку, маючи у своєму активі лише 9 очок.

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