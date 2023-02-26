Украинский полузащитник Абдулла Абдуллаев продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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21-летний вингер заключил с харьковчанами контракт на два с половиной года. В новой команде Абдулла будет играть под номером 15.

Напомним, Адбуллаев – воспитанник Шахтера. Выступал за юношескую и молодежную команды "горняков", признавался лучшим бомбардиром Юношеского чемпионата Украины сезона 2019/20. Зимой 2022-го стал игроком Зари, но в официальных матчах так и не дебютировал. Летом Абдулла покинул луганчан и с тех пор оставался без команды. Провел 2 матча за сборную Украины U-18.

К слову, Металлист 1925 первую часть сезона УПЛ завершил на 8-й строчке, набрав 18 очков.

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