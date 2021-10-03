Металіст 1925 підходив до матчу з Минаєм у статусі фаворита – закарпатці не можуть перемогти вже у 7 поєдинках поспіль. Харків'яни захопили територіальну перевагу, проте Минай не відсиджувався в захисті та гостро огризався. Так, гості претендували на пенальті – після сумбурної атаки Селезньов опинився на газоні (що не завадило Байдалу двічі намагатись пробити, але оборонці блокували удар).

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Втім, біля воріт Миная також не спокійно. Кучер зіграв на виході на межі штрафного та міг привезти пенальті у власні ворота – голкіпер, здавалось, влучив рукою по м'ячу вже за межами карного. А пізніше Кучер врятував свою команду – воротар неймовірно зреагував на удар головою з 3 метрів.

По перерві гра не змінилась – Металіст 1925 більше атакував, а Минай намагався зловити суперника на контратаці. Одна з таких вилазок завершилась жовтою для Богдана Коваленка, який симулював у штрафному суперника. Харків'яни ж скористались помилкою Миная в обороні – Месхі зачепив суперника у штрафному, а Габелок реалізував пенальті.

Як виявилось, цей гол став вирішальним у зустрічі – Минай так і не зміг відігратись до фінального свистка. Кулієв створив шикарний момент для Кобака наприкінці зустрічі, проте той забарився з ударом. А перед свистком Кулієва загубили у штрафному, але Ельдар з розвороту пробив у руки воротарю.

Таким чином, Металіст 1925 набрав 13 очок та піднявся на 8 місце, Минай з 6 пунктами залишився передостаннім.

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