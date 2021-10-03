Металлист 1925 подходил к матчу с Минаем в статусе фаворита – закарпатцы не могут победить уже в 7 поединках подряд. Харьковчане захватили территориальное преимущество, однако Минай не отсиживался в защите и остро огрызался. Так, гости претендовали на пенальти – после сумбурной атаки Селезнев оказался на газоне (что не помешало Байдалу дважды пытаться пробить, но защитники блокировали удар).

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Впрочем, у ворот Миная тоже не было спокойно. Кучер сыграл на выходе на границе штрафной и мог привезти пенальти в собственные ворота – голкипер, казалось, попал рукой по мячу уже за пределами штрафной. А позже Кучер спас свою команду – вратарь невероятно среагировал на удар головой с 3 метров.

После перерыва игра не изменилась – Металлист 1925 больше атаковал, а Минай пытался поймать соперника на контратаке. Одна из таких вылазок завершилась желтой для Богдана Коваленко, который симулировал в штрафной соперника. Харьковчане же воспользовались ошибкой истекает в обороне – Месхи зацепил соперника в штрафной, а Габелок реализовал пенальти.

Как оказалось, этот гол стал решающим во встрече – Минай так и не смог отыграться до финального свистка. Кулиев создал шикарный момент для Кобака в конце встречи, однако тот замешкался с ударом. А перед свистком Кулиева потеряли в штрафной, но Эльдар с разворота пробил в руки вратарю.

Таким образом, Металлист 1925 набрал 13 очков и поднялся на 8 место, Минай с 6 пунктами остался предпоследним.

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