Лідер УПЛ 2021/22 проти головного конкурента. Киян і донеччан розділяли лише 3 очки перед новою очною битвою. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Луческу залишалася єдиною, що досі не програвала в поточному сезоні першості України. Водночас Динамо розгромно поступилося Шахтарю в Суперкубку та Баварії в ЛЧ. "Гірники" мали намір відіграти 3-очкове відставання у звітній зустрічі. Луческу вигравав через раз поєдинки проти своєї колишньої команди. Відтак сьогодні за цією логікою мав би взяти реванш.

Динамо – Шахтар: анонс і прогноз на матч УПЛ

Відзначимо, що основний лівий захисник Віталій Миколенко не потрапив навіть до заявки. На його місці виходить правий оборонець/хавбек Караваєв. Вітінью дебютує у стартовому складі Динамо. Досі бразильський новачок виходив лише на заміну. Цікавою є позиція номінального лівого вінгера. Офіційний сайт киян малює Циганкова на місці єдиного центрфорварда, але більше схоже на те, що там гратиме Вітінью.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Вітінью

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Майкон – Марлос, Алан Патрік, Соломон – Педрінью