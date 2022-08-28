"Ми грали проти хорошого суперника. У Чорноморця багато якісних гравців і нам було протягом усієї гри дуже не просто. Ми зіткнулись із високим пресингом одеситів, який змусив нас вибивати м'яч у боротьбу, яку ми часто програвали, що призводило до атак на наші ворота.

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Навіть незабитий пенальті, якщо б ми його реалізували, це було б не зовсім справедливо, щоб ми цю гру виграли. Ставленням гравців я задоволений, але треба враховувати велику кількість новачків, треба ще час та зіграність. Борячук за нас дебютував та ще п'ять гравців, які минулого сезону грали у Першій лізі. Потрібен час, щоб вони відчули УПЛ – тут інші швидкості та інша швидкість прийняття рішень. Сподіваюсь, що з кожною грою ми будемо додавати.

Ми сьогодні не були ближчими до перемоги. У суперника було багато моментів, тож я задоволений нічиєю, хоча ми завжди ставимо завдання перемагати.

Щодо новачків... Я думаю, скоріше за все до зими ми трансферне вікно зачинили. Нас залишили дванадцять гравців, прийшло дев'ять – це пів команди. У нас було трохи більше місяця, щоб підтягнути їх фізично та пояснити наші принципи гри. Але так швидко команда не будується, елементарна зіграність, взаємозв'язки на полі, на це потрібен час. Гравці повинні інтуїтивно відчувати один одного. У нас зараз є баланс досвідчених та молодих гравців, багато гравців у розквіті сил від 24 до 28 років, мікроклімат чудовий. Дуже сподіваюсь, що хлопці будуть доповнювати один одного. Бажання грати у команди є, потрібен час", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

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