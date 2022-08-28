"Мы играли против хорошего соперника. У Черноморца много качественных игроков и нам было на протяжении всей игры очень не просто. Мы столкнулись с высоким прессингом одесситов, который заставил нас выбивать мяч в борьбу, которую мы часто проигрывали, что приводило к атакам на наши ворота.

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Даже незабитый пенальти, если бы мы его реализовали, это было бы не совсем справедливо, чтобы мы эту игру выиграли. Отношением игроков я доволен, но надо учитывать большое количество новичков, нужно еще время и сыгранность. Борячук за нас дебютировал и еще пять игроков, которые в прошлом сезоне играли в Первой лиге. Потребуется время, чтобы они почувствовали УПЛ – здесь другие скорости и другая скорость принятия решений. Надеюсь, что с каждой игрой мы будем прибавлять.

Мы сегодня не были ближе к победе. У соперника было много моментов, поэтому я доволен ничьей, хотя мы всегда ставим задачу побеждать.

Что касается новичков... Я думаю, скорее всего, до зимы мы трансферное окно закрыли. Нас покинули двенадцать игроков, пришло девять – это пол команды. У нас было чуть больше месяца, чтобы подтянуть их физически и объяснить наши принципы игры. Но так быстро команда не строится, элементарная сыгранность, взаимосвязи на поле, на это нужно время. Игроки должны интуитивно ощущать друг друга. У нас сейчас есть баланс опытных и молодых игроков, многие игроки в расцвете сил от 24 до 28 лет, микроклимат отличный. Очень надеюсь, что ребята будут дополнять друг друга. Желание играть у команды есть, нужно время", – цитирует Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

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