Чорноморець в рамках 2-го туру УПЛ видав хороший матч проти Металіста 1925, але голів команди так і не забили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чорноморець відверто розчарував у першому турі, зазнавши поразки від Вереса й не влучивши у площину воріт жодного разу. Металіст 1925 же видав дуже симпатичний матч проти Шахтаря, заслужено втримавши нічию, тож у матчі харків'ян проти одеситів на НСК Олімпійський фаворит був очевидним. Втім, не все сталося, як гадалося.

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Перший тайм "моряки" виграли начисто, ведучи з рахунком 7:1 за ударами (4:1 в площину). Кращими одесити були не тільки в загостренні, а і в загальному русі футболістів на полі – Чорноморець був швидшим і цікавішим. Як наслідок, тричі підопічні Романа Григорчука могли виходити вперед.

Так, на 14-й хвилині Брагару отримав передачу на правий край штрафного, хитнув захисника й ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Стійка врятувала Металіст 1925! На 20-й Юсов трішечки не дотягнувся до кросу з правого флангу на лінію воротарського – голкіпер Мозіль вибив сферу на Бобка й парирував його постріл з меж карного майданчика. На 35-й же він витягнув потужний удар Брагару з дистанції під ближню стійку.

Харків'яни огризнулись атакою, в якій Борячук вийшов на лівий кут штрафного й потужно пробив. Непогодов парирував на Русина, а той з гострого кута покотив м"яч паралельно воротам. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Металіст 1925 відскочив.

Другий тайм виявився набагато важчим для одеситів. "Жовто-сині" одразу зі стартовим свистком пішли уперед, організувавши кілька небезпечних стандартів і завдавши кілька ударів. Постріл Габелка метрів з 23-х пройшов повз дальній кут, Борячук зі штрафного влучив у стінку, а Джеймс ледь не зрізав м'яч у власні ворота.

Зрештою, на 51-й хвилині тиск Металіста 1925 вилився у пенальті. Його привіз Джеймс, рукою заблокувавши простріл Ременюка – до речі, в попередньому турі канадець теж привіз 11-метровий.

Габелок підійшов до "позначки" й бахнув у правий кут – і не забив! Непогодов врятував Чорноморець. В другому матчі поспіль. Браво!

Поступово Чорноморцю вдалося вирівняти хід зустрічі. В середині другого тайму одесити навіть провели кілька хороших контратак – одну з них на 74-й хвилині Брагару мав завершувати пострілом з лінії воротарського, але Максим не дотягнувся до м'яча. В цілому ж, яскравих моментів в цей період гри не виникало. Команди мали тільки кілька непоганих кросів та негострих ударів з-за меж штрафного, причому "моряки" діяли активніше.

Наприкінці матчі обидва тренери провели купу замін, однак покращити футбол своїй підопічних їм не вдалося. Нічого цікавого телеглядачі так і не побачили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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