Металіст 1925 та Чорноморець поділили очки в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Одесити в першому турі несподівано програли Вересу, а харків'яни взагалі створили сенсацію, зігравши внічию з Шахтарем. Звітний матч Металіст 1925 знову звів до нічиєї без голів.

Металіст 1925 втримав нічию з Чорноморцем – команда Романа Григорчука набрала перше очко, Непогодов знову взяв пенальті

Щоправда, цього разу підопічні Валерія Кривенцова мали шанси на перемогу. Зокрема, Артем Габелок не зумів реалізувати пенальті. Цікаво, що голкіпер Чорноморця Дмитро Непогодов другий матч поспіль впорався з ударом з 11-ти метрів.