Металлист 1925 и Черноморец сыграли в 13-м туре УПЛ (2:1). Счет и обзор матча 5 ноября 2023 года читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Металлист 1925 – Черноморец, стартовал в 15.00. Безвыигрышная серия харьковчан в УПЛ насчитывала 5 матчей – 2 ничьих и 3 поражения. Неудачный октябрьский отрезок отбросил подопечных Эдмара в борьбу за выживание – Металлист 1925 разместился неподалеку от зоны переходных матчей. Черноморец в последних турах тоже затормозил, но держался возле зоны еврокубков, а победа выводила "моряков" на 5 место.

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Активнее начала именно команда Эдмара, но удары Юсова и Сидорова цели не достигли. Самым острым был удар Вачиберадзе, с которым справился Варакута. У Черноморца Иеде упал в пределах штрафной, но вместо пенальти получил желтую за симуляцию. Роман Григорчук такого решения арбитра не понял. Действительно дискуссионное решение судьи, которое еще вылезет одесситам боком. Был еще удар Путри после стеночки из Иеде, а также неудачная попытка Штогрина.

А на 20-й минуте Черноморец забил. Снова отличился Андрей Штогрин, продолживший свою голевую серию – 6 мячей в последних 3-х матчах. Ошибка Марьяна Фарины, неудачно выбившего мяч, привела к пропущенному голу. Бомбардир Черноморца мог и дубль оформить, но не смог переиграть Олега Мозиля. За этим пристально наблюдал Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины присутствовал на игре.

На 40-й минуте Черноморец остался в меньшинстве. Самсон Иеде, уже имевший желтую карточку за симуляцию, получил второе предупреждение за фол против Вачиберадзе. Красная карточка – Металлист 1925 получил численное преимущество еще до перерыва.

На первых секундах второго тайма был момент у Кузика, пробившего мимо ворот. Металлист 1925 ответил ударом Моуры. Бразилец не попал в дальний угол. Зато попал Борячук. На 53-й минуте нападающий Металлиста 1925 головой замкнул подачу Безуглого. 1:1 – харьковчане быстро воспользовались численным преимуществом.

Подопечные Эдмара превосходили одесситов по количеству ударов, но их точность желала лучшего. Несколько раз не попал Сидоров, и только на 78-й минуте Ари Моура все же пробил Даниила Варакуту. Бильярдный удар из-за пределов штрафной в угол ворот. Мяч несколько раз подскочил, что усложнило задачу киперу одесситов. 2:1 – первый гол бразильца в УПЛ.

Металлист 1925 набрал 15 очков и поднялся на 9 место УПЛ, прервав 5-матчевую серию без побед. Черноморец с 19 баллами остался 6-м.

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