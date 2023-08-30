"Дуже великі проблеми у Металіста-1925. Ходять чутки, що команда взагалі може бути розпущена. Один зі співрозмовників сказав, що "футболістам сказали шукати нові команди".

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На жаль, бізнес інвесторів сильно постраждав від ракетних атак рашистів, і зараз утримувати клуб на високому рівні стає практично неможливим", – написав Звєров у своєму Telegram-каналі.

Схожу інформацію наводить і Tribuna: "Металіст 1925 на 95% припиняє своє існування. Сьогодні буде заява від власників клубу, чий бізнес постраждав від ракетних ударів. Інфраструктуру компанії систематично знищували, тому ключовий інвестор втратив можливість фінансувати клуб".

Додамо, що Металіст 1925 наразі посідає 9 місце в УПЛ, набравши 6 очок за 4 зіграних тури. Клуб був заснований у 2016 році на основі гравців з молодіжки харківського Металіста, який через заборгованості припинив існування якраз у 2016 році.

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