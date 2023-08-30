Капітан Олександрії Владислав Бабогло найближчим часом може приєднатись до Карпат.

Олександрія залишиться без капітана – Владислав Бабогло завершує перехід у Карпати, повідомляє Сергій Лук'яненко у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що трансфер вже узгоджений, а Олександрія солідно заробить, щоправда, сума наразі не розголошується.

До слова, Бабогло зіграв у цьому сезоні 5 матчів, не відзначившись результативними діями. Капітан Олександрії не так давно засмутив Лєвандовскі і Ко, забивши переможний гол у матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Польщі (3:2).

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