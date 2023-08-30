"Очень большие проблемы у Металлиста-1925. Ходят слухи, что команда вообще может быть распущена. Один из собеседников сказал, что "футболистам сказали искать новые команды".

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К сожалению, бизнес инвесторов сильно пострадал от ракетных атак рашистов, и сейчас удерживать клуб на высоком уровне становится практически невозможным", – написал Зверов в своем Telegram-канале.

Похожую информацию приводит и Tribuna: "Металлист 1925 на 95% прекращает свое существование. Сегодня будет заявление от владельцев клуба, чей бизнес пострадал от ракетных ударов. Инфраструктуру компании систематически уничтожали, поэтому ключевой инвестор потерял возможность финансировать клуб".

Добавим, что Металлист 1925 сейчас занимает 9 место в УПЛ, набрав 6 очков за 4 сыгранных тура. Клуб был основан в 2016 году на основе игроков из молодежки харьковского Металлиста, который из-за задолженности прекратил существование как раз в 2016 году.

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