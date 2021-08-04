Харківський клуб оголосив вже про 9-й літній трансфер.

Нападник Марлісон став легіонером Металіста 1925, повідомляє офіційний сайт клубу.

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23-річний гравець належить бразильському Фігейренсе. Марлісон захищатиме кольори харківського клубу на правах оренди до кінця сезону, Металіст також матиме можливість першочергового викупу форварда.

Марлісон виступатиме під 33-м номером. Після двох стартових турів УПЛ Металіст 1925 з трьома очками розташувався на 9-й сходинці.

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