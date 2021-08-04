Харьковский клуб объявил уже о 9-м летнем трансфере.

Нападающий Марлисон стал легионером Металлиста 1925, сообщает официальный сайт клуба.

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23-летний игрок принадлежит бразильскому Фигейренсе. Марлисон будет защищать цвета харьковского клуба на правах аренды до конца сезона, Металлист также будет иметь возможность первоочередного выкупа форварда.

Марлисон будеьт выступать под 33-м номером. После двух стартовых туров УПЛ Металлист 1925 с тремя очками расположился на 9-й строчке.

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