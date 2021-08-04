Металлист 1925 усилился бразильским форвардом
18:48 - Читати українською
Харьковский клуб объявил уже о 9-м летнем трансфере.
Нападающий Марлисон стал легионером Металлиста 1925, сообщает официальный сайт клуба.
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23-летний игрок принадлежит бразильскому Фигейренсе. Марлисон будет защищать цвета харьковского клуба на правах аренды до конца сезона, Металлист также будет иметь возможность первоочередного выкупа форварда.
Марлисон будеьт выступать под 33-м номером. После двух стартовых туров УПЛ Металлист 1925 с тремя очками расположился на 9-й строчке.
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