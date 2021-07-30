Програму першого ігрового дня закривав поєдинок у Ковалівці між Колосом і Металістом 1925. Зустріч була призначена на незвичний для УПЛ час, стартуючи аж о 21:00, тож на трибуни могли встигнути всі охочі фани. У селище завітав і масштабний десант ультрас з Харкова. Навіть Валерій Бондар з Дашею Савіною був помічений на VIP-секторі.

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Господарі у 1-му турі втратили очки, розписавши нічию з Вересом, тож Руслан Костишин вдався до перестановок у складі. Зокрема, коуч замінив усю лінію оборони, випустив у старті Нурієва й всадив у запас Сітчінаву – замість нього на вістрі атаки з'явився Лисенко. Валерій Кривенцов же після перемоги над Рухом не став проводити ротацію, обмежившись заміною травмованого Пономаря на Фабінью.

Перший тайм пройшов на високих швидкостях і зустрічних курсах. Колос намагався тримати ініціативу й високо пресингувати при втратах, однак Металіст 1925 доволі впевнено виходив з-під тиску через короткі перепасовки. З м'ячем гості в принципі працювали краще, сміливо комбінуючи навіть у завершальній фазі атак – зокрема, вже на 4-й хвилині Батюшин міг вийти віч-на-віч з Волинцем внаслідок ефектної стіночки з партнером. Захисники підстрахували кіпера. Нурієв на 8-й відповів дальнім ударом в руки Сидоренку.

В другій третині тайму Металіст 1925 почав розривати Колос, створюючи дуже якісні моменти. Підопічні Валерія Кривенцова мали відкривати рахунок на 11-й та 13-й хвилинах: спочатку Батюшин несподівано вирвався сам на сам з Волинцем, перекинувши його (Євгена підстрахував Ром), а потім Фабінью замкнув подачу з кутового – трохи неточно! На 17-й контратака харків'ян завершилась пострілом Криськіва з дистанції (повз праву стійку). Крім цих епізодів, гості провели низку хороших атак без логічного завершення, а от у господарів нічого було й згадати. У ковалівців навіть м'яч особливо не тримався.

Колос ожив аж в останні 15 хвилин перед перервою, перехопивши ініціативу й довго розкатуючи м'яч на чужій половині. Гравці Металіста 1925 "підсіли" і занервували, що ледь не призвело до двох необов'язкових голів. Так, після кутового ковалівців на 30-й хвилині Фабінью втратив м'яч у штрафному, дозволивши Петрову пробити метрів з 10-ти – сфера пролетіла поруч з лівою стійкою! На 43-й же голкіпер Сидоренко вибив м'яч прямо в ноги Нурієву, однак Анатолій не встиг обробити цей подарунок. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм стартував спокійно, але доволі швидко Колосу вдалося притиснути Металіст 1925. Оборона харків'ян тріщала по швах: на 53-й хвилині захисники дозволили Чурку прийняти подачу зі штрафного й вистрілити з правого краю (вище воріт), а на 55-й Богданов обіграв суперника й потужно пробив метрів з 22-х – Сидоренко парирував! На 57-й же у карному майданчику гостей впав Мілько, але арбітр пенальті не призначив.

Валерій Кривенцов, стривожений таким розвитком подій, оперативно провів заміну – замість Савіна на 59-й хвилині вийшов Протасов. Руслан Костишин одразу ж відповів своєю заміною, знявши Нурієва й кинувши у бій Дієго Сантоса. Цей хід, однак, не приніс господарям дивідендів. Металіст 1925 вирівняв хід зустрічі, огризнувшись низкою перспективних стандартів та контратак, а також збивши темп.

До 70-х хвилин моментів не виникало, тож тренерський штаб ковалівців наважився провести ще дві заміни. На 71-й хвилині "хлібороби" освіжили позиції правого вінгера та центрфорварда, випустивши Ільїна та Сітчінаву замість Чурка й Лисенка – і це рішення принесло успіх вже за хвилину! Сітчінава відібрав м'яч у центрі й віддав пас між лініями на Дена Костишина, той запустив передачу на правий фланг Ільїну, а Олег прострілив у спини захисникам – на замиканні ж опинився Костишин, який потужним ударом прошив Сидоренка. 1:0!

На 74-й Ільїн до асисту міг і гол додати, але його удар з правого краю штрафного у ближній кут витягнув Сидоренко. Металіст 1925 відповів пострілом Криськів метрів з 20-ти з-під захисника, але це було занадто слабко. Після цього тренери почали проводити заміни: у Колоса замість Богданова та Костишина вийшли Задоя та Данфа, а Металіст 1925 кинув у бій Дмитренка та Ременюка – в запас сіли Фабінью та Криськів.

Господарі на останніх хвилинах виглядали значно активніше. На 85-й хвилині вони могли закрити матч внаслідок контратаки, в завершенні якої Сітчінава увійшов у штрафний та пробив у дальній нижній кут – втім, грузину забракло точності. В цьому ж епізоді на рівному місці потягнув м'яз Данфа, але слотів для замін у Колоса вже не було. Руслан Костишин у прямому сенсі виштовхнув Мамаду з технічної зони на поле. Металісту 1925, однак, не вдавалося скористатися цим фактом, хоча на останні хвилини Валерій Кривенцов випустив Єрмакова.

У компенсований час обидві команди мали нагоду змінити рахунок. Спочатку це мав робити Ільїн, який пробив метрів з 22-х з рикошетом від захисника – Сидоренко спіймав м'яч. Гості могли покарати за марнотратство на 90+3-й, коли Дмитренко зачепився за м'яч у центрі штрафного й вистрілив з розвороту. "Круглий" пролетів над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса.

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