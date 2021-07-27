"Розтяг ахіллового сухожилля, який переходить у гомілковий м'яз. Зробимо контрольне МРТ і через сім днів буде ясно – операція або консервативне лікування.

Металіст 1925 втратив форварда на тривалий термін через розрив ахілла – тренер анонсував нового нападника

Це серйозна травма — від двох місяців і більше. Психологічний стан Віталія – ​​не дуже, але що зробиш – це футбол. Телефонував мені і сказав, що болю немає. Зараз знаходиться у гіпсі, вчиться ходити на милицях", – сказав Кривенко у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Пономар приєднався до харківського клубу взимку, форвард має досвід виступів за Олександрію, Волинь та інші колективи.

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