Колись матч між одеситами та харків'янами мав статус центрального. Чорноморець та Металіст виступали в єврокубках, їхні битви були дуже напруженими, а голи забивались навіть ударами з центру поля – сьогодні ж маємо протистояння новачків УПЛ, причому Металістів в наступному сезоні в еліті може стати більше. З одеситами ситуація ще сумніша – вони орендували 14 динамівців за літо й призначили тренером екс-наставника Динамо U-21, а ультрас вимагають вигнати команду з рідного міста.

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Щонайгірше, в ігровому плані плюсів від скандального підсилення "моряки" аж ніяк не отримали. В двох перших турах вони зазнали розгромів від Десни та СК Дніпро-1 (по 0:3), майже не створивши моментів біля чужих воріт. Зараз навіть важко зрозуміти, у що збирається грати Чорноморець. Списувати все на київський десант неправильно, адже половину стартового складу таки складають "місцеві" гравці, однак привозять поки що саме орендовані – Білошевський отримав червону вже на 37-й хвилині, а Скорко забив автогол.

Юрій Мороз намагається тримати обличчя, не обіцяючи розквіту через місяць, два або півроку. "Времени нет", – сказав він після виносу в Дніпрі. Разом з тим він заявив, що з настільки омолодженою командою важко робити якісь прогнози, адже вона може розігратись як за тиждень, так і через квартал. Так чи інакше, фанати проявляють нульову толерантність до його колективу. Тренерський штаб обіцяє змінити ставлення завдяки своєму футболу, але зараз необхідно просто набрати якісь очки. Навіть за жахливої гри.

Металіст 1925, в принципі, є зручним суперником для одеситів. У Першій лізі харків'яни жодного разу не переграли "моряків" (2 нічиї, 2 поразки) і навіть не забили їм жодного голу, а нинішній рівень команди явно нижчий за рівень Десни та СК Дніпро-1. До того ж, у "жовто-синіх" на 4 місяці вилетів основний нападник (Пономор), в обороні дуже слабко виглядають фланги, а загалом підопічним Валерія Кривенцова бракує стабільності. Словом, сьогодні Чорноморцю має бути простіше, ніж у перших турах в еліті.

Металіст 1925 підсилився бразильським форвардом

Втім, загальне враження від Металіста 1925 на старті чемпіонату виявилось дуже симпатичним. Команда зуміла переграти Рух у рідних стінах (2:1), видавши добротний перший тайм і втримавшись у другому, а Колосу харків'яни поступилися мінімально – причому новачок УПЛ створив більше моментів. Поки є сили, "жовто-сині" демонструють сміливий атакувальний футбол, за яким приємно спостерігати. Крім того, плюсів додає армія фанатів, яка всюди їздить за гравцями й гучно підтримує їх.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пономар (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Чорноморець

Металіст 1925: Сидоренко – Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Протасов, Голодюк, Криськів, Батюшин – Дмитренко

Чорноморець: Кучерук – Скорко, Мартиненко, Михайленко, Кузик – Вачіберадзе, Кравченко – Брагару, Бугай, Штогрін – Ісаєнко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Чорноморець буде надзвичайно вмотивований, адже в перших двох турах "моряки" зганьбилися. Крім того, з кожним новим тижнем команда притирається один до одного й краще розуміє вимоги тренера, а суперник у одеситів сьогодні не такий сильний, як СК та Десна. Металіст 1925, своєю чергою, поки що не покидав поле без пропущених м'ячів, та і загалом харків'яни схильні до нестабільності по ходу матчу. З огляду на ці фактори, можна прогнозувати дебютний гол підопічних Юрія Мороза в сезоні.

Прогнозувати щось більше для Чорноморця поки що важко. Звісно, в УПЛ кожен може переграти кожного в будь-який момент, але суто по логіці говорити про якісь шанси на звитягу "моряків" нереально. Металіст 1925 демонструє цілісний, агресивний і динамічний футбол, про який одесити зараз можуть тільки мріяти. При цьому склад харків'ян здебліьшого представлений не вчорашніми гравцями U-19 та U-21, а якісними футболістами зі значним досвідом виступів у еліті.

Металіст 1925 сьогодні повинен здобути трудову перемогу. Чорноморець поки що не є конкурентом для "жовто-синіх".

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