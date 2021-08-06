Когда-то матч между одесситами и харьковчанами имел статус центрального. Черноморец и Металлист выступали в еврокубках, их битвы были очень напряженными, а голы забивались даже ударами с центра поля – сегодня же имеем противостояние новичков УПЛ, причём Металлистов в следующем сезоне в элите может стать больше. С одесситами ситуация ещё печальнее – они арендовали 14 динамовцев за лето и назначили тренером экс-наставника Динамо U-21, а ультрас требуют выгнать команду из родного города.

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Что хуже всего, в игровом плане плюсов от скандального усиления "моряки" отнюдь не получили. В двух первых турах они потерпели разгромы от Десны и СК Днепра-1 (по 0:3), почти не создав моментов у чужих ворот. Сейчас даже трудно понять, во что собирается играть Черноморец. Списывать всё на киевский десант неправильно, ведь половину стартового состава таки составляют "местные" игроки, однако привозят пока именно арендованные – Билошевский получил красную уже на 37-й минуте, а Скорко забил автогол.

Юрий Мороз пытается держать лицо, не обещая расцвета через месяц, два или полгода. "Времени нет", – сказал он после выноса в Днепре. Вместе с тем он заявил, что со столь омоложенной командой трудно делать какие-то прогнозы, ведь она может разыграться как через неделю, так и через квартал. Так или иначе, фанаты проявляют нулевую толерантность к его коллективу. Тренерский штаб обещает изменить отношение благодаря своему футболу, но сейчас необходимо просто набрать какие-то очки. Даже при ужасной игре.

Металлист 1925, в принципе, является удобным соперником для одесситов. В Первой лиге харьковчане ни разу не обыгрівали "моряков" (2 ничьи, 2 поражения) и даже не забили им ни одного гола, а нынешний уровень команды явно ниже уровня Десны и СК Днепр-1. К тому же, у "жёлто-синих" на 4 месяца вылетел основной нападающий (Пономорь), в обороне очень слабо выглядят фланги, а в целом подопечным Валерия Кривенцова не хватает стабильности. Словом, сегодня Черноморцу должно быть проще, чем в первых турах в элите.

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Впрочем, общее впечатление от Металлиста 1925 на старте чемпионата оказалось очень привлекательным. Команда сумела переиграть Рух в родных стенах (2:1), выдав добротный первый тайм и удержавшись во втором, а Колосу харьковчане уступили минимально – причем новичок УПЛ создал больше моментов. Пока есть силы, "жёлто-синие" демонстрируют смелый атакующий футбол, за которым приятно наблюдать. Кроме того, плюсов добавляет армия фанатов, которая везде ездит за игроками и громко поддерживает их.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пономарь (Металлист 1925)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Черноморец

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Протасов, Голодюк, Крыськив, Батюшин – Дмитренко

Черноморец: Кучерук – Скорко, Мартыненко, Михайленко, Кузык – Вачиберадзе, Кравченко – Брагару, Бугай, Штогрин – Исаенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Черноморец будет чрезвычайно мотивирован, ведь в первых двух турах "моряки" опозорились. Кроме того, с каждой новой неделей команда притирается друг к другу и лучше понимает требования тренера, а соперник у одесситов сегодня не такой сильный, как СК и Десна. Металлист 1925, в свою очередь, ещё не покидал поле без пропущенных мячей, да и вообще харьковчане склонны к нестабильности по ходу матча. Учитывая эти факторы, можно прогнозировать дебютный гол подопечных Юрия Мороза в сезоне.

Прогнозировать нечто большее для Черноморца пока трудно. Конечно, в УПЛ каждый может переиграть каждого в любой момент, но чисто по логике говорить о каких-то шансах на победу "моряков" нереально. Металлист 1925 демонстрирует целостный, агрессивный и динамичный футбол, о котором одесситы сейчас могут только мечтать. При этом состав харьковчан представлен не вчерашними игроками U-19 и U-21, а качественными футболистами с обширным опытом выступлений в элите (в подавляющем большинстве).

Металлист 1925 сегодня должен одержать трудовую победу. Черноморец пока не является конкурентом для "жёлто-синих".

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