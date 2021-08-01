Головний тренер одеситів Юрій Мороз після матчу з Олександрією (0:3) прокоментував протести окремої групи вболівальників, які виступили проти "навали" динамівців у Чорноморець.

"Звичайно, особисто мене це нервує. Це їхня думка, питань немає. Ми повинні своєю грою довести, що здатні, що будемо з честю захищати Чорноморець.

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Ми не прийшли "відбувати" час, але сьогодні є умови, з них намагаємося витиснути максимум. У вболівальників є думка, нам потрібно до неї прислухатися. Нам терпіння, їм терпіння. Можливо, це і добре, що їм не байдуже, вони хочуть якомога краще", – заявив Мороз в ефірі Футбол 2.

Фахівець раніше працював наставником Динамо U-21, а у це міжсезоння до Чорноморця на правах оренди приєднались аж 14 гравців, які належать киянам. Така велика кількість динамівців спровокувала погрози ультрас: якщо тренери і гравців не підуть, то вони зриватимуть домашні матчі "моряків".

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