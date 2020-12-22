"Чи зможе Барселона виграти Лігу чемпіонів і Прімеру? Ми намагатимемося виграти все. В цьому плані, як зазвичай. Поступово ми прогресуємо. Нам дійсно треба було трохи часу на розкачку в чемпіонаті. Ми не повинні були втрачати стільки очок.

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Завдяки чому можна почати досягати хороших результатів в чемпіонаті Іспанії? Дуже важливо провести серію хороших матчів, щоб піднятися вище в турнірній таблиці. Для цього потрібен час, а в умовах пандемії всі ігри стають дуже складними. Хоча не можна заперечувати, що футбол сильно змінився. Зараз складно всім, але поступово все нарешті налагодиться", – цитує Мессі видання Marca.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ла Ліги Ліонель провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

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