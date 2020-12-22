"Сможет ли Барселона выиграть Лигу чемпионов и Примеру? Мы постараемся выиграть все. В этом плане как обычно. Постепенно мы прогрессируем. Нам действительно надо было немного времени на раскачку в чемпионате. Мы не должны были терять столько очков.

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За счет чего можно начать достигать хороших результатов в чемпионате Испании? Очень важно провести серию хороших матчей, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Для этого нужно время, а в условиях пандемии все игры становятся очень сложными. Хотя нельзя отрицать, что футбол сильно изменился. Сейчас сложно всем, но постепенно все наконец наладится", – цитирует Месси издание Marca.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Лионель провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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