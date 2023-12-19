Мессі зіграє проти рідного клубу – Інтер Маямі оголосив про черговий спаринг
Інтер Маямі визначився з датою ще одного товариського матчу, в якому візьме участь Ліонель Мессі.
Команда з МЛС оголосила, що проведе товариський матч з аргентинським Ньюеллс Олд Бойз. Зустріч відбудеться 15 лютого 2024 року.
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Ньюеллс Олд Бойз базується в Росаріо, рідному місті форварда Інтера Мессі та тренера клубу Херардо Мартіно. Ліонель – вихованець аргентинської команди. Саме звідти Мессі перейшов у Барселону. Тата Мартіно провів за Ньюеллс Олд Бойз близько 500 матчів, а в період з 2012 по 2013 роки був тренером клубу.
Нагадаємо, що Інтер Маямі запланував ще дві товариські гри – 29 січня відбудеться матч проти Аль-Насра, а 1 лютого проти Аль-Хіляля.
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