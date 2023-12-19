Интер Майами определился с датой еще одного товарищеского матча, в котором поучаствует Лионель Месси.

Команда из МЛС объявила, что проведет товарищеский матч с аргентинским Ньюэллс Олд Бойз. Встреча состоится 15 февраля 2024 года.

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Ньюэллс Олд Бойз базируется в Росарио, родном городе форварда Интера Месси и тренера клуба Херардо Мартино. Лионель – воспитанник аргентинской команды. Именно оттуда Месси перешел в Барселону. Тата Мартино провел за Ньюэллс Олд Бойз около 500 матчей, а в период с 2012 по 2013 годы был тренером клуба.

Напомним, что Интер Майами запланировал еще две товарищеские игры – 29 января состоится матч против Аль-Насра, а 1 февраля против Аль-Хиляля.

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