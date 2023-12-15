Саудівська Про ліга, 17-й тур

Аль-Раед – Дамак – 0:1

Гол: Нкуду, 42

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:1

Голи: Батна, 15 – Радіф, 58

Аль-Хіляль – Аль-Вахда – 2:0

Голи: Абдулхамід, 20, Мітровіч, 80

Аль-Раед Ігора Йовічевіча набрав 4 очки у попередніх двох турах, але в гості приїхав суперник зі ще кращою серією – Дамак виграв 3 матчі поспіль. Команда екс-тренера Шахтаря була змушена прощатися з успішним відрізком через гол Жоржа-Кевіна Нкуду, який свого часу пограв за Тоттенхем і Марсель. Аль-Раед залишився у зоні вильоту, а Дамак намагається триматися поблизу грошовоитих грандів.

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Аль-Фатех підтримувати такий темп вже не може. Після чудового старту підопічні Славена Біліча розвалились і йдуть лише на сьомій сходинці. Домашня нічия з Аль-Шабабом принаймні перервала 3-матчеву серію поразок.

Аль-Хіляль продовжує летіти до чемпіонства. Лідер таблиці не відчув спротиву Аль-Вахди, а Мітровіч намагається кинути виклик Роналду у бомбардирських перегонах – 15-й гол проти 16 у португальця (близько і Нкуду з 14). Кріш з Аль-Насром відстають від Аль-Хіляля вже на 10 очок, хоча мають один матч у запасі.

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