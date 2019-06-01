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Мессі не зрозумів рішення Реала продати Роналду

12:14 692 Читать на русском
Мессі не зрозумів рішення Реала продати Роналду
Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі / Reuters

Зірка Барселони Ліонель Мессі вважає, що конкурент зробив велику помилку, відпустивши Кріштіану Роналду минулого літа.

Після відходу португальця форвард "блаугранас" не має гідного конкурента за звання головної зірки Ла Ліги.

"Важко відпускати гравця, який забиває по 50 голів за сезон. З Реалом сталося те, що сталося б з будь-якою командою, якби з неї пішов Кріштіану.

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Очевидно, Ла Лізі його не вистачає. Найсильніші гравці роблять лігу більш конкурентоспроможною. Було чудово, коли він грав тут, тому ми щороку прагнули прогресувати, і, думаю, у мене непогано виходило", – зазначив Мессі в інтерв'ю Marca.

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Кріштіану Роналду став чемпіоном Серії А сезону 2018/19 у складі Ювентуса, а Ліонель Мессі виграв Ла Лігу з Барселоною.

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Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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