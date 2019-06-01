Азар фотографувався з футболкою Реала в Іспанії

Бельгієць Еден Азар дає зайві приводи для обговорення його переходу в мадридський Реал.

Вінгера під час відпочинку в Марбельї сфотографували журналісти Daily Mirror.

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Лідер Челсі перетнувся з місцевими любителями футболу, які попросили зробити кілька світлин. Більше того, в цей момент Азару вручили маленьку футболку мадридського Реала, і він тримав її в руках під час "фотосесії". Можливо, гравець збірної Бельгії таким чином готується до справжньої презентації у іспанському гранді.

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Нагадаємо, раніше з'явились чутки, що Азар офіційно стане гравцем Реала вже 3 червня, але згодом цю інформацію заперечили.