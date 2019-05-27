Мессі вшосте виграв "Золотий бутс", покращивши власний рекорд

Капітан Барселони Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром сезону в Європі.

Аргентинець досяг цього в шостий раз і отримає "Золотий бутс". Мессі лідирує за кількістю нагород. Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вигравав "Золотий бутс" чотири рази.

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Топ-5 претендентів на "Золотий бутс-2019":

1. Ліонель Мессі (Барселона) – 36 голів, 72 очки

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 33 голи, 66 очок

3. Фабіо Квальярелла (Сампдорія) – 26 голів, 52 очки

4. Дуван Сапата (Аталанта) – 23 голи, 46 очок

5. Мбайє Діану ( Галатасарай) – 30 голів, 45 очок

"Золотий бутс" вручається з 1968 року. Мессі – рекордсмен в історії призу, він здобув його уже вшосте. Кріштіану Роналду – чотири рази. Ще дев'ять гравців двічі отримували нагороду.

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