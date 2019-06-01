Месси жестко раскритиковал Реал из-за продажи Роналду

Звезда Барселоны Лионель Месси считает, что конкурент сделал большую ошибку, отпустив Криштиану Роналду прошлым летом.

После ухода португальца форвард "блаугранас" не имеет достойного конкурента за звание главной звезды Ла Лиги.

"Как можно было отпустить игрока, который забивает по 50 голов за сезон? С Реалом произошло то, что произошло бы с любой командой, если бы из нее ушел Криштиану.

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Очевидно, Ла Лиге его не хватает. Сильнейшие игроки делают лигу более конкурентоспособной. Было здорово, когда он играл здесь, поэтому мы ежегодно стремились прогрессировать, и, думаю, у меня неплохо получалось", – отметил Месси в интервью Marca.

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Криштиану Роналду стал чемпионом Серии А сезона 2018/19 в составе Ювентуса, а Лионель Месси выиграл Ла Лигу с Барселоной.