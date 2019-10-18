Мессі заявив, що без Роналду Ель Класіко втратило свою особливість

Нападник Барселони Ліонель Мессі зізнався, що йому не вистачає протистоянь з Кріштіану Роналду у матчах проти Реала.

"Було чудово, коли Роналду грав в чемпіонаті Іспанії. Його участь робила Ель Класіко і в цілому Ла Лігу набагато особливішими.

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Завдяки Кріштіану конкуренція зростала", – сказав Мессі в ефірі шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro.

Нагадаємо, португалець провів в Мадриді 9 сезонів, зігравши за Реал 438 матчів, в яких забив 451 гол.

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До слова, перше Ель Класіко в цьому сезоні мало відбутися 26 жовтня, але після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії матч було вирішено перенести.