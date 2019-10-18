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Месси заявил, что без Роналду Эль Класико утратило свою особенность

21:43 69 Читати українською
Месси заявил, что без Роналду Эль Класико утратило свою особенность
Лионель Месси / Getty images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что ему не хватает противостояний с Криштиану Роналду в матчах против Реала.

 

"Было прекрасно, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало Эль Класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными.

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Благодаря Криштиану конкуренция росла", – сказал Месси в эфире шоу "Perros de la Calle" на Radio Metro.

Напомним, португалец провел в Мадриде 9 сезонов, сыграв за Реал 438 матчей, в которых забил 451 гол.

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К слову, первое Эль Класико в этом сезоне должно было состояться 26 октября, но после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии матч было решено перенести.

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Испания Барселона - Реал Мадрид Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Барселона Барселона
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