"Мессі має більше "Золотих бутсів", ніж Ти – взуття", – Барселона дотепно тролить

Барселона вирішила обійтись не лише привітаннями щодо нагородження Ліонеля Мессі "Золотим бутсом".

16 жовтня Мессі отримав чергову індивідуальну нагороду "Золотий бутс". Ця нагорода стала аргентинця вже 6-ю в кар'єрі.

Мессі отримав рекордний "Золотий бутс" з рук своїх синів

Прес-служба каталонського клубу вирішила похизуватись досягненням своєї зірки та зробила це дуже оригінально.

"Колекція взуття Мессі > твоя колекція", – написано у twitter Барселони під відповідним фото.

Мессі ставав найкращим бомбардиром європейських чемпіонатів також в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 та 2017/2018. На рахунку Лео 36 голів у минулому чемпіонаті Іспанії.

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