Барселона – Реал: клуби визначились з оптимальною датою Ель Класіко

Англія — 19:24 137
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Кризовий МЮ першим відбере очки у Ліверпуля? Сульшер може зробити подвиг або повторити долю Моурінью
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Ярмоленко проти екс-зірки УПЛ, Рив'єра для ПСЖ, дербі Борусій і нетлінна класика на Альбіоні: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 16:00 2134
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Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштуютьЄвро-2020 — 13:16 6216
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Вихованець Барселони залякує Шахтар в ЛЧ: топовий дриблер Європи, який "знищив" Маліновського, а тепер летить в ХарківЛіга чемпіонів — 13:00 5933
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