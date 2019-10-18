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Барселона – Реал: клуби визначились з оптимальною датою Ель Класіко

17:09 381 Читать на русском
Барселона – Реал: клуби визначились з оптимальною датою Ель Класіко

Команди запропонували свій варіант дати проведення Ель Класико.

 

Мадридський Реал та Барселона обрали 18 грудня, як нову дату Ель Класіко, повідомляється на офіційних сайтах клубів.

Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли

Нагадаємо, що матч Барселона – Реал Мадрид погодились перенести з 26 жовтня після спалаху масових протестів прихильників незалежності Каталонії. Вони, зокрема, блокують транспортну інфраструктуру регіону, а в день Ель Класіко готують масштабну маніфестацію.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид
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