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Барселона хоче продати Коутінью і вже встановила ціну на бразильця, – Mundo Deportivo

14:17 3246 Читать на русском
Барселона хоче продати Коутінью і вже встановила ціну на бразильця, – Mundo Deportivo
Філіппе Коутінью / Eurosport

Каталонський гранд планує продати свого зіркового гравця, який в поточному сезоні на правах оренди виступає за Баварію.

Керівництво Барселони розуміє, що на ринку не знайдеться покупців на бразильця, якщо цінник на футболіста буде досягати 100 млн євро, інформує Mundo Deportivo. "Синьо-гранатові" готові зменшити свої фінансові апетити і відпустити Коутінью за 80-90 млн євро.

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За інформацією джерела, Баварія не планує купувати гравця після закінчення терміну оренди, тож Барселоні доведеться шукати нового покупця на зіркового хавбека.

Нагадаємо, Барселона придбала Коутінью в січні 2018 року у Ліверпуля за 120 млн євро. Бразилець не зміг закріпитися в основі "блаугранас" і перед початком поточного сезону вирушив в оренду у Баварію, за яку наразі зіграв 26 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

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Теги
Іспанія Баварія Баварія Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Трансфери Трансфери Барселони
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