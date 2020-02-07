Барселона хоче продати Коутінью і вже встановила ціну на бразильця, – Mundo Deportivo

Каталонський гранд планує продати свого зіркового гравця, який в поточному сезоні на правах оренди виступає за Баварію.

Керівництво Барселони розуміє, що на ринку не знайдеться покупців на бразильця, якщо цінник на футболіста буде досягати 100 млн євро, інформує Mundo Deportivo. "Синьо-гранатові" готові зменшити свої фінансові апетити і відпустити Коутінью за 80-90 млн євро.

Піке – про конфлікт Мессі та Абідаля: Кожен з них знає, що він зробив правильно, а що ні

За інформацією джерела, Баварія не планує купувати гравця після закінчення терміну оренди, тож Барселоні доведеться шукати нового покупця на зіркового хавбека.

Нагадаємо, Барселона придбала Коутінью в січні 2018 року у Ліверпуля за 120 млн євро. Бразилець не зміг закріпитися в основі "блаугранас" і перед початком поточного сезону вирушив в оренду у Баварію, за яку наразі зіграв 26 матчів у всіх турнірах і забив 7 голів.

Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовно