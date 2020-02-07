Гвардіола спрогнозував суттєві зміни у футболі після закінчення кар'єр Мессі та Роналду

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола переконаний, що після закінчення кар'єр Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду у футболі настане певний спад.

"Коли Мессі та Роналду закінчать свої кар'єри, спад у футболі буде неминучий. Потрібно реально оцінювати значимість цих футболістів – вона унікальна.

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Ці двоє забивають по 40-50 голів за сезон, так що змін у футболі після закінчення їхніх кар'єр не уникнути. І я навіть не знаю, скільки буде потрібно часу Барселоні, щоб перебудувати свою гру після відходу Мессі", – цитує Гвардіолу Goal.com.

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