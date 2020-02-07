Гвардіола спрогнозував суттєві зміни у футболі після закінчення кар'єр Мессі та Роналду

Україна — 6 лют 14037
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Динамо – Стремсгодсет: Де Пена вже з центра поля забиває, надто гостинний захист киян, відкритий і брутальний футбол
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Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голамиІспанія — 6 лют 3620
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Барселона зробила офіційну заяву щодо важкості травми ДембелеІспанія — 6 лют 1590
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Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчуУкраїна — 6 лют 4228
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Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІУкраїна — 6 лют 8805