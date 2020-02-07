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Мессі вже з'явився в офіційному Твіттері Манчестер Сіті

11:25 931 Читать на русском
Мессі вже з'явився в офіційному Твіттері Манчестер Сіті
Ліонель Мессі / Твіттер ФК Барселона

Керівництво манкуніанського клубу будь-якими методами намагатиметься переманити форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі до свого табору.

Манчестер Сіті всерйоз розраховує на можливість посилити свої ряди нападником Барселони Ліонелем Мессі. Команда Зінченка сподівається скористатися розбратом, який охопив каталонський клуб і використати конфлікт Мессі з технічним директором "блаугранас" Еріком Абідалем та деякими гравцями команди у своїх інтересах.

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Бажання і віра у цей трансфер настільки сильні, що "містяни" навіть виклали на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер міркування з приводу своїх шансів на підписання шестиразового володаря "Золотого м’яча".

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Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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