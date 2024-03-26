Ліонель Мессі та багато інших гравців МЛС дізналися свої нові цінники за версією порталу Transfermarkt.

Суперзірка Інтера Маямі подешевшав на 5 млн євро і тепер коштує 30 млн після масового оновлення 25 березня.

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Це не заважає Мессі залишатися найдорожчим гравцем МЛС. Трійку лідерів довершують інший чемпіон світу Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед, 27 млн) і Факундо Торрес (Орландо Сіті, 14 млн). Крім того, Мессі з великим відривом зберігає лідерство серед футболістів віком 34+ років. Найближчі перслідувачі удвічі дешевші – Роберта Лєвандовскі та Кріштіану Роналду оцінюють у 15 млн євро.

Здешевшання торкнулось і інших зіркових ветеранів Інтера Маямі. Ринкова вартість Жорді Альби та Серхіо Бускетса, яким по 35 років, знизилася з 3 млн до 2,5 млн, а 33-річний українець Сергій Кривцов "схуд" на 200 тисяч – зараз його ціна складає 1,8 млн.

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