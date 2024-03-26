Лионель Месси и многие другие игроки МЛС узнали свои новые ценники по версии портала Transfermarkt.

Суперзвезда Интера Майами подешевел на 5 млн евро и теперь стоит 30 млн после массового обновления 25 марта.

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Это не мешает Месси оставаться самым дорогим игроком МЛС. Тройку лидеров довершают другой чемпион мира Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед, 27 млн) и Факундо Торрес (Орландо Сити, 14 млн). Кроме того, Месси с большим отрывом сохраняет лидерство среди футболистов возрастом 34+ лет. Ближайшие преследователи вдвое дешевле – Роберта Левандовски и Криштиану Роналду оценивают в 15 млн евро.

Удешевление коснулось и других звездных ветеранов Интера Майами. Рыночная стоимость Жорди Альбы и Серхио Бускетса, которым по 35 лет, снизилась с 3 млн до 2,5 млн, а 33-летний украинец Сергей Кривцов "похудел" на 200 тысяч – сейчас его цена составляет 1,8 млн.

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