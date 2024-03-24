Уникнув бандитського життя і співає не гірше за Шакіру – як Кривцов дійшов до гри в одній команді з Мессі
18:03 - Читать на русском
Сергій Кривцов пройшов важкий шлях, щоб опинитися поряд з найкращими футболістами сучасності.
Поки однолітки загрузли у світі кримінального Запоріжжя, Кривцов обрав шлях професіонального футболіста. Металург, понад 12 років у Шахтарі, збірна України, а зараз Інтер Маямі з Мессі та іншими легендами Барси.
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Якщо на полі Сергій максимально серйозний і жорсткий, то за межами – душа компанії. У новому випуску проекту "Український ген" YouTube-канал Футбол 24 розповідає про 33-річного захисника.
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