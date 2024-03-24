Поки однолітки загрузли у світі кримінального Запоріжжя, Кривцов обрав шлях професіонального футболіста. Металург, понад 12 років у Шахтарі, збірна України, а зараз Інтер Маямі з Мессі та іншими легендами Барси.

Трубін пройшов шлях від "товстуна" до найдорожчого голкіпера світу – як ідеально втекти зі "золотої клітки" Шахтаря

Якщо на полі Сергій максимально серйозний і жорсткий, то за межами – душа компанії. У новому випуску проекту "Український ген" YouTube-канал Футбол 24 розповідає про 33-річного захисника.