У матчі 6-го туру МЛС Інтер Маямі поступився Нью-Йорк Ред Буллз (0:4). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів на "Футбол 24".

МЛС, 6-й тур

Нью-Йорк Ред Буллз – Інтер Маямі – 4:0

Голи: Морган, 3, 51, 69, Кармона, 65

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Інтер Маямі у черговому турі МЛС на виїзді розгромно програв Нью-Йорк Ред Буллз. Український захисник Сергій Кривцов вийшов у старті та провів на полі весь матч. Ліонель Мессі в заявку не потрапив через м'язову контузію.

"Чаплі" під проливним дощем пропустили вже на 3-й хвилині – Ванзейр влучним пасом розрізав оборону, відчепивши й Кривцова, м'яч прилетів до Моргана і той з лінії штрафного поцілив під дальню стійку. Одразу по перерві він оформив дубль.

Lewis Morgan AGAIN! @NewYorkRedBulls up 2-0 now on Miami. pic.twitter.com/HHxwoBtKIK — Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

В середині тайму Кармона продовжив побиття, а за 4 хвилини Морган записав до свого доробку хет-трик: Аллен бездарно програв боротьбу на правому фланзі супернику і той викотив під удар шотландському півзахиснику. За трохи Аллен зумів реабілітуватись за свій фейл і підсолодив гіркоту поразки, але гол скасували через фол в атаці.

Make that 3-0 to the @NewYorkRedBulls over Miami. pic.twitter.com/3VKBhwDmyA — Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024

Зрештою, все завершилось сухою перемогою Нью-Йорка, який вийшов на третю сходинку турнірної таблиці Східної конференції, набравши 10 очок. Інтер має таку ж кількість балів і залишається другим.

Кривцов за проведений у матчі час зробив 91 доторк до м'яча, здійснив 2 перехоплення, 2 блокування, 4 виноси, 7 разів втрачав сферу, заробив 1 фол і стільки ж привіз, виграв дві повітряні дуелі з двох, віддав чотири передачі з п'яти, які досягли адресата, а точність його пасів склала 92%. Статистичний портал SofaScore поставив йому оцінку 6,5, що стала найвищою серед його колег по амплуа.