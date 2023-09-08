Аргентинець приніс чергову перемогу свій національній команді, яка зіграла перший матч у відборі на ЧС-2026. Ліонель Мессі забив зі штрафного у ворота збірної Еквадору.

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Гол прямим ударом зі стандарту став 65-м в кар'єрі нападника. За цим показником він зрівнявся з екс-гравцем збірної Англії Девідом Бекхемом. У кваліфікаціях Південної Америки Мессі забив 10 голів зі штрафного. Такий же результат має аргентинський півзахисник Рікельме. У відборі Лео забив 4 м'ячі зі стандартів і обійшов Шевантона, Чілаверта та Хосе Мануеля Реї, які оформили по три голи.

Наймайстерніше виконував штрафні удари колишній футболіст збірної Бразилії Жунінью Пернабукано. Він забив 77 голив таким чином. Мессі відстає на 12 м'ячів від бразильця.

До слова, у форварда Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду 60 таких голів.

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