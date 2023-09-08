Аргентинец принес очередную победу свой национальной команде, которая сыграла первый матч в отборе на ЧМ-2026. Лионель Месси забил со штрафного в ворота сборной Эквадора.

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Гол прямым ударом со стандарта стал 65-м в карьере нападающего. По этому показателю он сравнялся с экс-игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. В квалификациях Южной Америки Месси забил 10 голов со штрафного. Такой же результат имеет аргентинский полузащитник Рикельме. В отборе Лео забил 4 мяча со стандартов и обошел Шевантона, Чилаверта и Хосе Мануэля Реи, которые оформили по три гола.

Мастерски исполнял штрафные удары бывший футболист сборной Бразилии Жуниньо Пернабукано. Он забил 77 голов таким образом. Месси отстает на 12 мячей от бразильца.

К слову, у форварда Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду 60 таких голов.

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