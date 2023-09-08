Уболівальники збірної Ірландії дуже сильно хотіли допомогти команді проти Франції на виїзду.

Матч відбору до Євро-2024 на Парк де Пренс відвідало багато ірландців. Уболівальники гостей вирішили психологічно тиснути на суперника, використовуючи Ліонеля Мессі. Упродовж гри вони з різною періодичністю скандували прізвище аргентинця, а один із фанів розмахував футболкою збірної Аргентини.

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Слід зауважити, що погане ставлення ірландців до "Ле Блю" небезпідставне. У 2009 році Франція пробилася на чемпіонат світу лише завдяки нічиїй з Ірландією, яку приніс гол після відвертої гри рукою Т'єррі Анрі.

Лео Мессі став подразником невипадково. Саме його збірна обіграла французів у фіналі ЧС-2022, а період аргентинця в ПСЖ склався не найкращим чином. Втім, цього разу провокація не спрацювала. Франція взагалі без проблем обіграла Ірландію.

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